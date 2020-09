Ministerpräsident Haseloff hat am Donnerstag gesagt, dass sich Sachsen-Anhalt humanitär und solidarisch zeigen will. Gibt es schon Ansätze für erste Schritte?

In Deutschland entscheidet über die Aufnahme von Geflüchteten der Bund. Einige Bundesländer haben eigene Landesprogramme entwickelt und haben diese an den Bund gerichtet. Der muss denen zustimmen, hat es aber nicht getan. Er blockiert diese Landesaufnahmeprogramme. Insofern ist dieser Weg für jedes Bundesland im Moment verbaut.

Seit Monaten gibt es Berichte über die Zustände in dem Lager. Wieso ist bislang so wenig bzw. gar nichts passiert?

Das Wichtigste ist die politische Bereitschaft gegenüber dem Bund, dass wir uns an einer Aufnahmeaktion beteiligen. Das heißt auch, dass wir uns natürlich auch vorbereiten müssen. Es müssen sich insbesondere die Jugendämter in Hinblick auf die Aufnahme von unbegleiteten Kindern vorbereiten, als auch die Ausländerbehörden auf die Aufnahme von Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften.

Ich würde mir ein sehr schnelles Signal wünschen, dass die 400 Kinder die noch am Mittwoch evakuiert worden sind, sofort aufgenommen werden. Wenn Deutschland diese 400 Kinder aufnimmt, würden wir schon wirklich zu einer Verringerung von Not und Elend bei diesen Kindern in erheblichem Maße beitragen. Kinder, die ihre Zukunfts- und Bildungsperspektiven haben wollen, sind jetzt zusätzlich durch diese Situation in Moria, durch den Brand und diese erneute Traumatisierung schwer beeinträchtigt. Ich glaube da sollten wir uns in die Pflicht nehmen, dass als erstes zu tun. Das können wir sofort.