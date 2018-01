Brauerei in Wernigerode Neue Perspektive für "Hasseröder"

In Wernigerode können alle 260 Mitarbeiter der "Hasseröder"-Brauerei ihre Jobs behalten. Investor Daniel Deistler kündigte im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT außerdem an, weitere einzustellen. Deistler hat seine Pläne am Freitag in Wernigerode vorgestellt. Der Investor aus Hessen von der CK Corporate Finance GmbH übernimmt die Traditionsmarke vom Bier-Riesen Anheuser-Busch InBev.

Daniel Deistler ist neu in der Bierbranche. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Neben "Hasseröder" kauft Deistler auch "Diebels" in Issum in Nordrhein-Westfalen. Er will beide Häuser beleben. Der Investor war bislang eher als Finanzvermittler tätig und steigt nun in die Bierbranche ein. Deistler sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er sei seit mehr als zehn Jahren interessiert, in den Brauereimarkt zu investieren. Dass nun gerade diese beiden Marken auf den Markt gekommen seien, sei ein Glücksfall. "Diebels ist die Nummer Eins im Altbiersegment, Hasseröder die Nummer Eins in den neuen Bundesländern", so Deistler.

Der neue "Hasseröder"-Besitzer Die CK Corporate Finance GmbH arbeitet eigenen Angaben zufolge seit "vielen Jahren" in Unternehmensfinanzierung, Unternehmensverkäufen und Unternehmensakquisitionen mit mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen. Das Unternehmen ist in Besitz der Familie Deistler und hat seinen Sitz in Kronberg in Hessen.

Deistler kündigte an, den Standort in Wernigerode und die Arbeitsplätze langfristig erhalten zu wollen. Dazu gehöre es auch, neue Produkte zu entwickeln – etwa ein alkoholfreies "Hasseröder". Das solle helfen, neue Kunden zu gewinnen und zu wachsen. Außerdem will Deistler in das Marketing investieren, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Das Traditionswappen mit dem Auerhahn soll erhalten bleiben.

Ich habe von den Mitarbeitern gehört, dass der Auerhahn wieder fliegt. Investor Daniel Deistler

Einige Formalien müssen für den Verkauf noch geregelt werden. Im ersten Halbjahr 2018 soll er aber abgeschlossen sein. Wie viel Geld Deistler investiert, wollte er nicht verraten.

Umsatz ist zurückgegangen

"Hasseröder" kämpft seit einigen Jahren mit rückläufigem Umsatz. Die Biere wurden zuletzt zu großen Teilen über Angebote verkauft – vor allem im Pilssegment. Die Brauerei konnte sich dem allgemeinen Trend des sinkenden Bierabsatzes eigenen Angaben zufolge nach mehreren Wachstumsjahren nicht mehr entziehen. 2016 verkaufte die Brauerei demnach 2,1 Millionen Hektoliter Bier. Vier Jahre zuvor waren es noch 2,4 Millionen Hektoliter gewesen.

Brauerei in Wernigerode 1872 gründete Robert Hoppe die Brauerei "Zum Auerhahn" im Wernigeröder Stadtteil Hasserode. Im Jahr 1990 begann mit der deutschen Wiedervereinigung für die Brauerei der Aufstieg zur meistkonsumierten Biermarke in Ostdeutschland. Sieben Jahre später erfolgte der Umzug in eine neu errichtete Brauerei am westlichen Ortseingang von Wernigerode.



Seit ihrem Bestehen wurde die Wernigeröder Brauerei schon mehrfach übernommen. Der letzte Inhaber Anheuser-Busch InBev ist die weltweit größte Brauerei-Gruppe. Zu ihr gehören unter anderem die Marken "Beck's", "Franziskaner" und "Corona".

