Dreharbeiten Neuer Polizeiruf aus Magdeburg

In Magdeburg haben die Dreharbeiten für einen neuen Polizeiruf begonnen. Wieder ermitteln Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Matthias Matschke als Hauptkommissar Dirk Köhler. In dieser Folge der Krimireihe geht es um illegale Autorennen. Eine junge Frau wird nachts auf den Straßen Magdeburgs überfahren und stirbt noch an der Unfallstelle. Der Fahrer begeht Fahrerflucht. Er war mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Schnell kommt die Vermutung bei den Kommissaren auf, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt haben könnte. Oder geht es in dem Fall doch um Liebe und Eifersucht?