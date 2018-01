Nach 20 Jahren: Neue Ermittlungen zum Tod von Manager der Kastelruther Spatzen

Trotz der langen Zeitspanne geben die Ermittler nicht auf. Am Mittwochabend beschäftigt sich die ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy...ungelöst" mit dem Fall. Auch nach einem so langen Zeitraum könnten sich Zuschauer eventuell an Details erinnern, die die Polizei weiterbringen, sagte am Dienstag ein Sprecher in Magdeburg. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von möglichen Zeugen, aber auch von Menschen, denen sich solche Zeugen vielleicht offenbart haben.