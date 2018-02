In Sachsen-Anhalt sind mehr als 6.000 abgelehnte Asylbewerber ausreisepflichtig und damit so viele wie nie zuvor. Eine Task Force der Landesregierung hat ein Jahr lang überprüft, warum die Abschiebung dieser Menschen nicht funktioniert. Von November 2016 bis November 2017 hatten die Experten die Akten von 5.700 Ausreisepflichtigen in den Ausländerbehörden der Kommunen gesichtet. Nun geben sie Empfehlungen, wie mehr der lediglich geduldeten Personen in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden können.

"Die Abschiebehaft wird kommen, das ist gemeinsam vereinbart, die wird jetzt in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Dessau gebaut", sagte Stahlknecht. Dies sei nötig, da abgelehnte Asylbewerber genau an dem Tag untertauchen würden, an dem sie das Land verlassen sollen. Das Innenministerium habe auch eine Vermutung, woran das liege. "Es gibt Menschen, die sich nicht so sehr an unser Recht halten, die an den Flughäfen die Flüge auskundschaften und in die Sozialen Netzwerke stellen", sagte er. Das würde Ausreisepflichtige warnen und sie tauchten unter.