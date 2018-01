Mülltrennung Nur das bezahlen, was man wegwirft

Andre Vollmer, Vorstand der WWG. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut Vollmer wurde das System 2011 zunächst an drei Standorten getestet. Dabei habe man festgestellt, dass die Mieter 30-50 Prozent der Müllkosten gespart hätten. "Und dieses Ersparnis ist in den letzten Jahren – trotz Anhebung der Müllkosten – auch weitergegeben worden an die Mieter", so Vollmer. Konkret bedeutet das etwa 60 Euro weniger im Jahr für eine Wernigeröder Familie.