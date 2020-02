"Das wäre schon was Cooles, wenn dann alle an der Strecke stehen und man die Ehre hat, auf den neuen JWM-Strecken hier vorzulaufen." Alina Rippin hat einen klaren Wunsch für die Nordischen Skiweltmeisterschaften der Junioren. Die 16-jährige aus Wernigerode nimmt zwar nicht als Starterin an den Langlauf-Wettkämpfen teil, könnte aber als Vorläuferin eingesetzt werden. Sie würde dann vor Beginn des eigentlichen Wettkampfs starten, damit das Publikum den Streckenverlauf kennen lernt. Alina selbst kennt die Strecke gut, die Sparkassen-Skiarena, in der die WM-Wettkämpfe ausgetragen werden, ist die Heimtrainingsstätte der Schüler des Skiinternats Oberwiesenthal. Der dichte Nebel, der heute über dem Gelände liegt, stört sie nicht beim Training, sie kennt sich aus.