Hilfe für Obdachlose "Keiner muss auf der Straße schlafen"

Kältewelle in Europa Die anhaltend eisigen Temperaturen haben in Europa schon Dutzende Todesopfer gefordert. Nach Behördenangaben sind seit Freitag bereits mehr als 45 Menschen gestorben – rund 20 davon allein in Polen. Die meisten Opfer sind Obdachlose. In Deutschland starben aber auch Menschen, als sie in zugefrorene Gewässer einbrachen – darunter ein Rentner in Baden-Württemberg, der seinen Enkel aus eiskaltem Wasser rettete. In Niedersachsen entdeckten Spaziergänger die Leiche eines Mannes, der offenbar nachts in einen vereisten Fluss eingebrochen war.



Meteorologen gehen davon aus, dass die Temperaturen ab Donnerstag wieder steigen. Das MDR-Wetterstudio rechnet für das kommende Wochenende wieder mit Plusgraden.