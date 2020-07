Hilfsbereitschaft OLi-Kino in Magdeburg durch Spenden gerettet

Juli Thiele



Ich war als Kind mit meiner Mama oft in dem Kino. Manchmal gab es da Disney Filme zu sehen. Meiner Meinung nach ist es viel wichtiger, dass es so kleine unabhängige Kinos gibt als so riesen Ketten. Das ist viel intimer und hat auch viel mehr diesen Charme von "Ich gehe aus in ein Kino". So kann man sich einfach mal einen schönen Abend machen. Bildrechte: Vesile Özcan