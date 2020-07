Schon seit einiger Zeit wird in der Stadt über Lösungsansätze gesprochen, um die Verkehrssituation östlich der Elbe zu entlasten. Bis September soll das Konzept für ein Parkleitsystem fertiggestellt werden. Am Donnerstag wird das Thema im Stadtrat aufgegriffen. Ziel ist es, den Besucherverkehr bei Großveranstaltungen besser zu koordinieren.

Es gibt zu wenige Parkmöglichkeiten in Ostelbien (Symbolbild). Bildrechte: imago/momentphoto/Killig

Doch beides reicht noch nicht, um das Problem in den ostelbischen Stadtteilen zu lösen. Hinzu kommt, dass viele die Anfahrt mit dem Auto bevorzugen und am liebsten so nah wie möglich am Stadion parken wollen – und das kostenlos. Etliche Seitenstraßen sind deshalb oft zugeparkt. Auf Dauer wird das aber zur Last für Anwohner, weil ihnen die Parkplätze weggenommen werden.