Autofahrten mit Kameraleuten außerhalb des Wagens, Schutzzonen am Set und Maskenpflicht: Wenn Doreen Brasch an diesem Sonntag wieder als Kommissarin im Polizeiruf 110 in Magdeburg ermittelt, dann nur, weil der Kriminalfall unter Beachtung der Corona-Auflagen produziert werden konnte. Und die machten es am Set oft schwierig.