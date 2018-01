Pro und Contra "Meile der Demokratie" – Wegen AfD nicht teilnehmen?

Robert Fietzke , Vorsitzender des Flüchtlingsrats in Sachsen-Anhalt: "Ein Fest, das explizit gegen Nazis und Rassismus mobilisiert, mit Beteiligung von Neurechten, von Rassisten, das erscheint uns absurd. Die AfD hat sich in den vergangenen Jahren zu einer völkisch-nationalistischen Partei radikalisiert, insbesondere auch der Landesverband Sachsen-Anhalt steht für diesen sehr rechts-stehenden Höcke-Flügel. Und für unsere Zielgruppe, für geflüchtete Menschen, ist die AfD mit ihrer Stimmungsmache, aber auch mit ihren Netzwerken zu Neonazis eine reale Bedrohung – auch auf der "Meile der Demokratie".

Cornelia Habisch arbeitet für die Landeszentrale für politische Bildung. Bildrechte: Cornelia Habisch

Cornelia Habisch, Leiterin des Referats "Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit" bei der Landeszentrale für politische Bildung:



"Das Versammlungs- und Demonstrationsrecht in Deutschland erlaubt es Jedem, unabhängig von seiner Haltung zu den Zielen einer öffentlichen Veranstaltung Dritter dort teilzunehmen, solange seine Positionierung nicht strafrechtlich relevant ist. Das kann für einen Veranstalter ein Dilemma bedeuten. Die Antwort darauf kann aber nicht der Rückzug der Demokraten sein.



Ich freue mich, dass sich mehr als 110 Organisationen und Schulen an der "Meile der Demokratie" beteiligen. Sie verbinden das freizüge Demonstrationsrecht mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung um die Zielsetzung der Meile und gehen dem Bürgerdialog nicht aus dem Weg. Die "Meile der Demokratie" ist auch in diesem Jahr wichtig. Weil sie die Zivilgesellschaft in Magdeburg zusammenbringt zu einem großen Ereignis, an dem viele demokratische Vielfalt zeigen und sich auseinandersetzen mit dem Thema: Wie verwirklichen wir Menschenrechte, wie verwirklichen wir, dass Menschen diskriminierungsfrei leben können in unserer Stadt? Wie treten wir dafür ein? Wie können wir das garantieren? Und da ist die "Meile der Demokratie" die entscheidende Veranstaltung im Jahr, seit zehn Jahren.