Das Geheimnis ihres Erfolges: Die Ermittlungsgruppe begegnet professionellen Tätern mit professionellen Ermittlungsmethoden. Hunderte, scheinbar zusammenhanglose Fälle und Anzeigen werden akribisch in einen Zusammenhang gebracht. Die Fakten machen aus Gerüchten eine Tatsache: Hier ist eine größere Tätergruppe am Werk. Es handelt sich um Diestahl auf Bestellung und Verkauf der Geräte an Auftraggeber in Deutschland und im Ausland. Ihren Namen verdankt die Polizeitruppe dabei einem Fall, bei dem 2016 von einem Mobilkran der Marke "Tadano" alle zehn Räder gestohlen wurden. Die Räder tauchten später bei Ebay wieder auf. Als Hehler agierte, laut Polizei, ein Student aus dem Harzkreis.

Normalerweise sind Ermittlungsgruppen fünf bis sechs Mann stark. Für "Tadano" kann die Polizei aber nur ein "Grüppchen" freistellen: zwei Kripo-Beamte und einen Praktikanten. Trotzdem zeigen sich weitere Ermittlngserfolge: Im März 2017 stellen sie Diebsgut im Wert von 250.000 Euro sicher. Dazu Macheten sowie Falschgeld. Zwei Monate später ermitteln sie drei gestohlene Baumaschinen im Gesamtwert von 50.000 Euro.

Das Polizeirevier in Halberstadt – hier arbeitete die Ermittlungsgruppe "Tadano". Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant

Kurz darauf ist plötzlich Schluss. Insider aus der Polizeidirektion Nord, die anonym bleiben wollen, berichten mir, die Ermittlungsgruppe "Tadano" sei erst personell ausgedünnt, dann ganz eingestellt worden. Zurück bleibt ein Aktenberg von etwa 5.000 Seiten, ein derzeit noch laufender Prozess gegen drei mutmaßliche Täter am Landgericht Braunschweig und die Frage der betroffenen Landwirte, warum die Polizei nicht mehr am Ball bleibt. Dem Eindruck, dass plötzlich "keiner mehr zuständig" sei, widerspricht die Polizeidirektion Nord jedoch vehement. Bei Ermittlungsgruppen sei es "üblich", die Teams für drei bis sechs Monate befristet zusammenzustellen. Das sei gut für die "Ermittlungseffizienz". Nach Aufdeckung der Straftaten und Ermittlung der Haupttäter sei "Tadano" zum 30. April 2017 aufgelöst worden: "Weiterführende Ermittlungen erfolgen von der Alltagsorganisation im zuständigen Sachgebiet des Revierkriminaldienstes Harz."

"Was hier gespielt wird, verstehen wir nicht mehr"

Zurück in Wulferstedt: "Es geht nicht, dass eine Ermittlungsgruppe einfach zugemacht wird", sagen die Landwirte, "was hier gespielt wird, verstehen wir nicht mehr." Deshalb haben sie im Februar einen Brief an den Innenminister geschrieben. Und ihn um Hilfe gebeten. Anfang April kam die Antwort – die Einladung zu einem "Informationsaustausch" mit der Polizeidirektion Nord:

Im Rahmen dieses persönlichen Gespräches sollen auch die tatsächliche Kriminalitätslage dargestellt, durchgeführte polizeiliche Maßnahmen erklärt und Präventionsangebote unterbreitet werden. Zitat aus dem Brief des Innenministeriums

Das Gespräch soll jetzt am 3. Mai im Polizeirevier Börde mit Führungskräften der Kriminalpolizei stattfinden. Eher sarkastisch reagiert die Bauern-Runde darauf in Wulferstedt. "Vielleicht sollen wir das jetzt selber übernehmen und die Spitzbuben hier jagen?", fragt mich einer von ihnen. Sie alle verfolgen die aktuellen Polizeiberichte in den Lokalzeitungen. Jeder Einbruch in der Umgebung treibt die Stimmung weiter in den Keller.

Aber noch haben sie die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, auch nicht Lars Aschenbrenner aus Langeln: "Für mich wäre erst mal wichtig, dass wir hier in unserem Bereich so eine Ermittlungsgruppe wieder bekommen. Solche Diebstähle lassen sich nicht hundertprozentig vermeiden, auch wenn wir unsere Höfe noch sicherer machen. Aber es würde den Dieben Respekt machen, da ist jemand, der ist in der Lage, solche Fälle zu lösen. Da wird vielleicht auch mal einer verurteilt. Aber so verläuft ja alles im Sande."

Den Landesbauernverband haben sie dabei auf ihrer Seite, auch der macht jetzt schriftlich Druck bei Stahlknecht. Frage an Wolfgang Köhler, Geschäftsführer im Bauernverband Börde: "Was erwarten Sie jetzt vom Innenminister und der Polizei?" Antwort: "Wir fordern, dass diese Ermittlungsgruppe wieder eingesetzt wird. Analog dazu gibt es ja eine in Niedersachsen und die ist sehr erfolgreich. Und das sollten wir auch in Sachsen-Anhalt für den ländlichen Raum wieder etablieren."

