In Magdeburg dürfen mehr als 500 Bewohner seit Sonnabendmorgen die Quarantäne verlassen. Sie hatte für zwei Wochen für einige Hausaufgänge in den Stadtteilen Neue Neustadt und Salbke bestanden. Der Grund war eine in relativ kurzer Zeit auffällig gehäufte Zahl an bestätigten Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT zum Ende der Quarantänezeit, die Polizeipräsenz werde verringert, die Bewohner könnten die Häuser verlassen und rausgehen.

Ursprünglich sollte die Quarantäne erst von Sonnabend auf Sonntag um null Uhr enden. Allerdings weist Magdeburg zum einen seit mehreren Tagen am Stück keine bestätigte Neuinfektion auf. Zum anderen, das sagte Trümper auch, werde das gesamte Wochenende benötigt, um notwendige Tests vorzunehmen. "Damit die Menschen Samstag und Sonntag zum Testen gehen können. An einem Tag schaffen wir das nicht."

Bei rund 500 Bewohnern in den betreffenden Hauseingängen rechnet die Stadt, dass man in der Fieberambulanz an der Brandenburger Straße idealerweise pro Tag am Wochenende rund 250 Tests vorzunehmen hätte – sofern alle in der Fieberambulanz vorstellig werden.