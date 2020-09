Magdeburg kämpft mit einer Rattenplage. Nicht nur am Ottersleber Teich im Süden der Landeshauptstadt, sondern auch im Norden am Neustädter See. Anwohner beobachten immer mehr Ratten, die ihnen immer näher kommen. Und das hängt wohl auch mit der Corona-Pandemie zusammen.

Christine Ermisch wohnt seit 14 Jahren in einem Zehngeschosser am Neustäder See. "Ratten habe ich hier in all den Jahren noch nie gesehen", sagt die Rentnerin. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Vor vier Monaten huschte eines der Tiere auf dem Weg von einem Müllcontainer zum anderen zum ersten Mal an ihr vorbei. "Ich konnte nicht mal aufschreien", sagt sie, " so geschockt war ich."