Für die Kultivierung, also Vermehrung der Zellen und damit der Viren, wird ein Zellrückhalte-System genutzt. "Damit kann man die Zellen zurückhalten und das Medium, das sie versorgt, austauschen", sagt Genzel. Versorgt werden sie mit einem Gemisch aus Zucker, Fetten, Eiweiß und Vitaminen. Die optimale Temperatur beträgt dabei 37 Grad Celsius. Seit 2001 arbeitet das Magdeburger Team bereits an dieser neuen Art der Impfstoff-Herstellung.

Bis das effektive Verfahren und seine produzierten Impfstoffe tatsächlich in der Praxis Anwendung finden, könnten noch viele Jahre vergehen. Das liege beispielsweise an der Politik, Industrie und dem Medikamenten-Zulassungsverfahren. Professor Udo Reichl, Leiter für Dynamik komplexer technischer Systeme am Max-Planck-Institut, sagt auf Nachfrage von MDR WISSEN: Studien seien notwendig, viel Geld müsse in die Hand genommen werden, um nachzuweisen, dass diese neue Technologie auch zu sicheren Impfstoffen führe. Dabei gehe es um 100 bis 200 Millionen Euro. Wann und ob diese Summe aufgebracht werde, sei derzeit unklar. Die Magdeburger entwickeln jedenfalls weiter. Denn, und davon ist Yvonne Genzel überzeugt: "Unsere Fortschritte sind sehr vielversprechend."