Wladimir Schneider steht in seinem Lebensmittelgeschäft und räumt die neue Ware ein. Neue Getränkeflaschen sind es, die ins Kühlregal einsortiert werden müssen. Der Laden in der Magdeburger Innenstadt gehört dem gebürtigen Russen – er ist stolz darauf, was er sich aufgebaut hat: "Für Selbstständige in der Lebensmittel-Branche ist es echt schwierig. Du bekommst von der Bank nicht so gerne einen Kredit dafür. Aber ich habe es ohne Kredit geschafft."