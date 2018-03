Sachsen-Anhalt will stärker gegen unzumutbare Wohn-Missstände vorgehen. Bauminister Thomas Webel (CDU) legte dazu am Dienstag einen Gesetzentwurf vor, der zuvor von der Landesregieurng beschlossen wurde. Darin werden Mindeststandards an Wohnraum festgelegt. Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt sollen damit künftig wirksamer gegen Verwahrlosung von Immobilien und unzumutbare Überbelegung von vermietetem Wohnraum vorgehen. Der Landtag muss dem Gesetzentwurf noch zustimmen.

Das ist vor allem in größeren Städten ein Beitrag für mehr Lebensqualität. Bauminister Thomas Webel, CDU

Wenn der vermietete Wohnraum nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, soll der Vermieter demnach zur Instandsetzung verpflichtet werden können. Zudem müssen pro Person mindestens neun Quadratmeter Wohnfläche oder pro Kind sechs Quadratmeter zur Verfügung stehen. Wenn das nicht der Fall ist, soll die Gemeinde eine Räumung des Wohnraums verlangen können. In gravierenden Fällen ist ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro gegen unlautere Vermieter möglich.

Wohnraum unterliegt besonderem Schutz

Minister Webel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in manchen Kommunen in Sachsen-Anhalt gebe es Probleme mit Überbelegung von Wohnungen, mit Verwahrlosung. Man sei mit dem Gesetzentwurf einer Bitte des Präsidenten des Städte- und Gemeindebundes, Lutz Trümper, nachgekommen. Webel verwies darauf, dass Wohnungen in Deutschland geschützt seien. Die Stadt hätte somit keine Möglichkeit, gegen den Willen des Vermieters eine Wohnung zu betreten. Jetzt könne sie es, aufgrund dieses Gesetzes.

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sagte, für ihn sei es ein positives Gesetz. "Wir haben ja als Stadt Magdeburg die Initiative ergriffen. In einem Stadtteil haben wir ein Problem, wo wir das Gesetz brauchen, um Missstände in Wohnungen bekämpfen zu können." Damit spricht Trümper vom Stadtteil Neue Neustadt. Anwohner beschweren sich seit Jahren über massive Probleme mit rumänischen Nachbarn. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin Daten erhoben, um die Entwicklung des Viertels genauer zu analysieren. Demnach steht die Neue Neustadt nicht so schlecht da, wie es der Ruf vermuten lässt. So sei etwa die Zahl der Hartz-IV-Bezieher gesunken und die Müllabfuhr häufiger unterwegs.

