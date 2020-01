Meine verstorbene Oma (1912-1993) hat davon erzählt. Sie war gerade mit ihren Kindern (Mutti und Onkel) in Olvenstedt. Der Himmel war bei dem Angriff ganz rot. In der Nähe auf dem Acker (jetziger Bruno-Taut-Ring) ist ein Bombe herunter gekommen und die Kirche in Olvenstedt wurde beschädigt. Nachher lebten 6 Familien in den 2 Familienhaus in Olvenstedt. Oma war Trümmerfrau und ist jeden Tag zu Fuß bis zum Sammelpunkt gelaufen. Opa (1912-2005) wurde 1944 eingezogen und kam auch bald in Gefangenschaft (Russland). Ich ziehe den Hut vor den Frauen [...], was sie zu dieser Zeit geleistet haben [...].

Wolfgang Cleve auf Facebook