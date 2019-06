Im Jahr 2009 war es in Nachterstedt im Salzlandkreis zu einem Erdrutsch am Concordia See gekommen. Drei Menschen wurden dabei in die Tiefe gerissen und starben. Mehrere Häuser stürzten ebenfalls ab. Seitdem laufen rund um den See Sicherungsarbeiten.



Der rund 350 Hektar große See ist nach Angaben der Stadt Seenland zurzeit für jegliche touristische Nutzung gesperrt. Noch im Juni dieses Jahres soll laut Wirtschaftsministerium in Magdeburg darüber entschieden werden, ob der gesperrte Concordia See teilweise wieder freigegeben werden kann.



Der See war nach 1990 aus einem früheren Braunkohletagebau entstanden, indem das riesige Loch geflutet wurde. Nach Angaben des Bergbausanierers LMBV ist die Sanierung am Concordia See weiter fortgeschritten. Nach dem Erdrutsch 2009 waren dort 2016 weitere Erdmassen ins Rutschen gekommen. Der Fahrer eines Baufahrzeugs konnte sich retten.

Neun Jahre danach Bilder: Das Drama von Nachterstedt – und wie es weiter ging

In den frühen Morgenstunden des 18. Juli rutschen am teilgefluteten Tagebaurestloch Concordia See etwa 4,5 Millionen Kubikmeter Erdreich ab. Zwei Häuser der Wohnsiedlung "Am Ring" werden 100 Meter in die Tiefe gerissen. Drei Menschen werden vermisst. Bildrechte: IMAGO 18. Juli 2009

Die Einwohner können für kurze Zeit in ihre Wohnungen zurück. Sie holen wichtige Gegenstände, ehe sie wieder in Ferienwohnungen oder bei Bekannten unterkommen. Bildrechte: dpa 20. Juli 2009

Die Suche nach den drei Verschütten im Alter von 48, 50 und 51 Jahren wird eingestellt. Es ist technisch nichts mehr zu machen, zudem sind die Einsatzkräfte in Gefahr. Die Abbruchstelle gilt als einsturzgefährdet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 21. und 22. Juli 2009

Die Bergbaubehörde des Landes Sachsen-Anhalt gibt bekannt, dass das Unglücksgebiet vermutlich nie wieder bewohnt werden wird. Die Sicherheitsvorkehrungen um den Concordia See werden verstärkt, weil neue Abbrüche drohen. Zufahrtsstraßen und Wege zu dem 350 Hektar großen See werden mit Bauzäunen und Erdwällen versperrt. Bildrechte: MDR/Anja Schlender 31. März 2013

Der Abriss der Siedlung "Am Ring" beginnt. Zwölf Doppelhaushälften, ein Einfamilienhaus und 48 Nebengebäude müssen weichen. Das Gelände ist bis heute abgesperrt. Bildrechte: Jens Schlueter/dapd 9. Juli 2013

Zwei Gutachten zu den Ursachen des Erdrutsches werden vorgestellt. Beide besagen, dass hoher Druck in Grundwasserschichten unterhalb des Kohleflözes Hauptauslöser des Unglücks war. Ein Gutachter geht davon aus, dass ein Mini-Erdbeben das Unglück mit auslöste. Der Concordia-See bleibt weiter gesperrt. Bildrechte: MDR/Sven Nowak 23. Februar 2016

Die Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zu dem Erdrutsch ein. Der Verdacht einer fahrlässigen Tötung habe sich nicht erhärtet. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Verletzung der Sorgfaltspflicht bei der Errichtung oder Pflege der abgerutschten Böschung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 28. Juni 2016

Das Erdreich gerät an einem noch nicht sanierten Teil der Böschung wieder in Bewegung. Zwei schwere Baugeräte rutschen ab, ein Arbeiter kann sich mit leichten Verletzungen retten. Laut Bergamt sind die beiden Vorfälle nicht miteinander vergleichbar. Während bei dem ersten Unglück ganze Häuser abrutschten, habe es sich beim zweiten Fall um die Folge von Rüttel- und Verdichtungsarbeiten gehandelt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 28. Juni 2017

Ein Jahr nach einem weiteren Erdrutsch in Nachterstedt ist die Aussicht auf touristische Nutzung des Concordia-Sees weiter ungewiss. Bergbausanierer LMBV und das Landesbergamt haben sich aus Sicherheitsgründen gegen eine Freigabe für einen Teil des Sees entschieden. Sie war für dieses Jahr geplant. Die Bürgermeisterin der Stadt Seeland, Heidrun Meyer, ist enttäuscht. Sie sagt, das Seeland-Projekt sei wichtig für die Region. Die Ungewissheit darüber, wann der See genutzt werden kann, sei zermürbend. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 18.07.2018

Neun Jahre nach dem Unglück von Nachterstedt: Noch immer warten Anwohner und Unternehmer auf eine Teilfreigabe des Concordia Sees. Die Sanierung des ehemaligen Tagebaus dauert an.



