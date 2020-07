Dass Bauarbeiten geplant sind, wussten Eltern und auch der Betreiber der Kita "Wipper-Zwerge" in Giersleben im Salzlandkreis. Was sie nicht wussten: Wann die Bauarbeiten beginnen sollen. Am Donnerstagnachmittag erfuhren sie dann sehr kurzfristig, dass die Kindereinrichtung ab Freitag geschlossen bleibt. Der Landkreis hat dem Betreiber wegen der Bauarbeiten vorübergehend die Betriebserlaubnis entzogen. Gut 40 Kinder werden nun in der Grundschule Giersleben und im benachbarten Staßfurt betreut. Der Unmut ist groß.

Am Freitagvormittag helfen Eltern dann mit, Sachen zu packen. "Die Erzieher können das ja gar nicht alleine stemmen", sagt eine Mutter. "Ich war sehr wütend", gibt sie unumwunden zu. "Wäre es nicht so spät gewesen, hätte ich mir an der entsprechenden Stelle sicher noch Luft gemacht. Wie will man so kurzfristig etwas organisieren – auch für die kommenden Wochen", fragt sie.