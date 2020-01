Interview mit beurlaubtem Ameos-Arzt "Ich werde weiter Betriebsratsarbeit machen"

MDR SACHSEN-ANHALT: Was war der Grund für ihre Freistellung?

Holger Waack: Der Vorwurf gegen mich, der zur Freistellung führte, ist der, dass sich am 9. Dezember letzten Jahres im Rahmen des Warnstreiks, zu denen die in Betrieb vorhandenen Gewerkschaften aufgerufen haben, die Expertise von zwei anderen Fachärzten angeblich in Frage gestellt hätte.

Was halten Sie von der Argumentation?

Dieses Argument ist aus meiner Sicht völlig aus der Luft gegriffen. Ich habe das dem Regionalgeschäftsführer Lars Timm und der Klinikleitung bereits in einer Anhörung am 20. Dezember so dargestellt. Ich habe das auch gegenüber dem Betriebsrat, der mich zu diesen Vorwürfen im Rahmen eines Kündigungsverfahrens angehört hat, so dargestellt. Und ich habe das auch gegenüber dem mich vertretenden Anwalt so dargestellt. Die Anschuldigung, ich hätte Einschätzungen von anderen fachärztlichen Kollegen infrage gestellt, ist schlicht und einfach aus der Luft gegriffen. Die Solidarität der Kollegen mit dem Betriebsratsmitglied ist groß. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Inwiefern haben ihre Streikaktivtäten eine Rolle gespielt?

Ich denke, dass das hundertprozentig der Grund ist, warum man versucht, mich über diese Schiene aus dem Betrieb und damit auch aus dem Betriebsrat und aus den Arbeitskampfmaßnahmen herauszunehmen.

Ich wurde im Mai 2018 in den Betriebsrat gewählt, bin dort in der Funktion des Stellvertreters aktiv. Seit dieser Zeit habe ich mehrfach in Betriebsverhandlungen den Mitarbeitern aus meiner Sicht erläutert, auf wessen Rücken hier im Krankenhaus die Sanierung stattgefunden hat und auf wessen Rücken hier weiterhin Profit gemacht wird.

Dieses Engagement, denke ich, ist der einzig und alleinige Grund, dass man versucht, mich hier aus dem Betrieb zu entfernen.

Das ist alles für ein Betriebsratsmitglied relativ schwierig. Das geht nur mit einer außerordentlichen Kündigung. Und die wird jetzt eben mit dieser an den Haaren herbeigezogenen Begründung versucht.

Was wollen Sie unternehmen?

Bei der aktiven Mittagspause kämpfen die Ameos-Mitarbeiter weiter für einen Tarifvertrag. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Ich habe einen Fachanwalt für Arbeitsrecht engagiert, der mich meinem Arbeitgeber gegenüber vertritt. Wir haben bereits eine einstweilige Verfügung eingereicht. Termine hat das Arbeitsgericht aber noch keine benannt. Da warte ich aber jeden Tag drauf. In der Zwischenzeit werde ich meine Kollegen weiter hier im Rahmen der aktiven Mittagspause unterstützen. Ich werde weiter Betriebsratsarbeit machen. Ansonsten bin ich der bestbezahlte Hausmann in Sachsen Anhalt.

Ganz persönlich kann ich Ihnen aber auch sagen, geht es mir nicht gut. Ich kann ganz schlecht schlafen und das Essen schmeckt zurzeit auch nicht.

Hätten Sie jemals gedacht, dass sie sich mal auf diese Art und Weise mit ihrem Arbeitgeber auseinandersetzen müssen?

Das hätte ich nicht gedacht, nein. Ich hätte gedacht, dass man sich hin und wieder miteinander kabbelt, das bringt der Job einfach mit sich. Insbesondere – das muss ich ganz klar zum Ausdruck bringen – hätte ich nicht gedacht, dass zwei ärztliche Kollegen, mit denen ich lange Jahre zusammengearbeitet habe, sich hinter diese Anschuldigungen stellen.

Sie sind zurzeit freigestellt. Hoffen sie darauf, schnellstmöglich wieder arbeiten zu können?

Gerade jetzt, wo ich dabei bin, drei neue OP-Methoden in Aschersleben zu etablieren, ist es wichtig, nicht aus der Übung zu kommen. Mit anderen Worten: Ja, ich möchte eigentlich sofort wieder an meinem Arbeitsplatz zurückkehren und dort die Arbeit verrichten, für die ich ausgebildet wurde und für die ich auch sehr gut bezahlt werde.

Nun sind sie also in einem sehr gefragten Berufsstand tätig. Warum gehen Sie einfach woanders hin?

Ich gehe nicht woanders hin, weil man mich im Mai 2018 in den Betriebsrat gewählt hat. Die Mitarbeiter hatten einen Grund, mich dort mit einer deutlichen Mehrheit hinein zu wählen. Ich habe dort ein Mandat erhalten, mich als Arbeitnehmervertreter eben auch für die Interessen der Arbeitnehmer einzusetzen. Und das werde ich auch tun, bis es mir von einem ordentlichen Gericht verboten wird.

Was steht für die Belegschaft auf dem Spiel?

Ich engagiere mich für die Belegschaft – nicht nur für eine bessere Bezahlung, die einen Tarifvertrag mit sich bringen würde. Wenn man ein bisschen weiter schaut hilft das auch der Zukunft des Krankenhauses. Denn dieses Krankenhaus ist für Neubewerber, neu gelernte Pflegefachkräfte oder auch ärztliches Personal aktuell nicht attraktiv.



Dieses Krankenhaus wird, wenn es so weiter betrieben wird, von diesem Arbeitgeber früher oder später ausbluten. Es werden keine neuen Fachkollegen, keine neuen Pflegekräfte nachkommen. Die werden in Regionen gehen, in denen eindeutig besser bezahlt wird als an diesem Haus.

Es geht also bei diesem Streik nicht nur ums Geld. Es geht auch um die Zukunft des Klinikums. Es geht um die Zukunft der Patientenversorgung hier und im Salzlandkreis.