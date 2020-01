Unbefristeter Arbeitskampf hat begonnen Ameos-Mitarbeiter streiken – Geschäftsführer muss gehen

Hauptinhalt

Wechsel in der Geschäftsführung des privaten Klinikbetreibers Ameos: Der Regionalgeschäftsführer Ost, Lars Timm, ist nicht mehr im Amt. Unterdessen haben an den Ameos-Standorten am Montagmorgen unbefristete Streiks begonnen.