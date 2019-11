Zwischen Bernburg und Staßfurt geht auf der A14 am Dienstagmorgen nichts. Der Abschnitt ist einem Unfall mit Schwerlasttransport voll gesperrt.

Zwischen Bernburg und Staßfurt geht auf der A14 am Dienstagmorgen nichts. Der Abschnitt ist einem Unfall mit Schwerlasttransport voll gesperrt.

Zwischen Bernburg und Staßfurt geht auf der A14 am Dienstagmorgen nichts. Der Abschnitt ist einem Unfall mit Schwerlasttransport voll gesperrt. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Autofahrer auf der Autobahn 14 brauchen am Dienstagmorgen viel Geduld: Nachdem der Anhänger eines Schwerlasttransports in der Nacht die Mittelleitplanke durchbrochen hat, ist die Strecke zwischen Bernburg und Staßfurt voll gesperrt – in beiden Fahrtrichtungen. Das sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT.