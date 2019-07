Zehn Jahre nach dem Erdrutsch am Concordia-See in Sachsen-Anhalt ist eine touristische Nutzung wieder möglich. Einheimische und Gäste können seit Samstag im dem See baden. Auch Segelboote und Surfer dürfen wieder auf den See.

Sebastian Kruse von der Seeland-Gesellschaft sagte, man rechne am Wochenende mit zahlreichen Besuchern. Das kommunale Unternehmen ist als Betreiber für die touristische Nutzung des Gebietes verantwortlich. Gebadet werden darf zunächst nur am nördlichen Strand, dem sogenannten Schadelebener Ufer. Dort wurde ein Sand-Kies-Strand neu angelegt und ein Bootssteg instand gesetzt.

Tourismus am See kann sich entwickeln

Der Bürgermeisterin der Stadt Seeland, Heidrun Meyer, lag eine touristische Nutzung am Herzen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit der Teilöffnung stehen Kruse zufolge rund 220 Hektar Seefläche für Badegäste und Wassersportler zur Verfügung. Die Möglichkeit, Boote oder Surfbretter zu mieten, gibt es zum Start noch nicht. Ideen für eine weitere touristische Entwicklung gebe es aber bereits, so Kruse. Einen mobilen Imbisswagen für die Gäste des Concordia-Sees soll es laut Kruse bereits am Wochenende geben.



Das Wirtschaftsministerium will den Freizeittourismus am Concordia See unterstützen und finanziert den Aufbau eines kostenlosen WLAN-Netzes. Besucher sollen sowohl auf Teilen des Radrundwegs als auch am Abenteuerspielplatz und bei den gastronomischen Angeboten den freien Internet-Zugang nutzen können, hieß es. Dazu wird am Samstag eine entsprechende Förderzusage an die Freifunkinitiative Harz übergeben.

Südliches Ufer bleibt gesperrt

Der Bereich am südlichen Ufer, wo sich 2009 der dramatische Erdrutschdas ereignete, bleibt weiter gesperrt. Denn die Folgen des Unglücks sind dort noch nicht beseitigt. Vor allem die Sicherung des Ufers wird noch Jahre dauern, wie die Verantwortlichen mitteilten.