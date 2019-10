Robert Podzuweit hat ebenfalls einen Bahnhof gekauft. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Ein Bahnhof in Ostdeutschland sei eine Möglichkeit, preiswert große Flächen zu kriegen, sagt er. "Wenn man ein Projekt starten will, wo ich ein bisschen Platz haben will, um dort ein Angebot schaffen zu können, dann ist das einfach etwas, was für Leute, die nicht reich geboren werden, realistisch ist." Er habe sich durch Kataloge gearbeitet. Dadurch habe sich auch der Kontakt nach Güsten ergeben. Und jetzt packt er hier mit an.

Großer Andrang beim Tag des offenen Denkmals

Ein paar Güstener haben auch zugesagt, helfen zu wollen. Die Anwohner dürften gespannt sein, was in dem Bahnhof passiert. Als die neuen Eigentümer zum Tag des offenen Denkmals Führungen anboten, kamen sie in Scharen. Viele Güstener haben bei der Bahn gearbeitet, früher gab es hier ein Bahnbetriebswerk. Doch das ist lange her. Geblieben ist nur die Bahnhofsruine.