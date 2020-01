Pflegekräfte sind in Deutschland gefragt. Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, hat eine oberbayerische Krankenhausgesellschaft mit Häusern in Weilheim und Schongau mit einem Bewerbertag nach Pflegern gesucht. Auffällig ist der Veranstaltungsort: Aschersleben im Salzlandkreis.

Die Ameos-Klinik in Aschersleben streikt derzeit für einen Tarifvertrag und entsprechend höhere Bezahlung. Doch die Krankenhausgesellschaft will bereits vor sechs Monaten festgelegt haben, in Sachsen-Anhalt nach Mitarbeitern zu suchen. Vor drei Monaten fiel die Entscheidung auf den Standort Aschersleben. Zehn Pflegekräfte hatten am Dienstagnachmittag in Aschersleben bereits Verträge mit dem bayerischen Unternehmen unterschrieben – sechs davon sind Ameos-Mitarbeiter. Die Aktion dauerte bis zum Abend an.