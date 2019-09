Der Brand in einem islamischen Gebetsraum in Aschersleben ist offenbar vorsätzlich gelegt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lieferte ein Spürhund Anhaltspunkte auf Brandbeschleuniger. Sprecher Marco Kopitz sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir gehen derzeit nicht von einem technischer Defekt aus, auch eine Selbstentzündung können wir ausschließen." Das abschließende Brandgutachten des Landeskriminalamtes stehe aber noch aus.

"Derzeit gibt es noch die Möglichkeit, dass das Feuer von innen entzündet wurde oder aber durch ein Fenster von außen", so Kopitz. Nach wie vor werde in alle Richtungen ermittelt. Auch würden weiterhin Zeugen gesucht, die in der Nacht zum Freitag zwischen 0:15 Uhr und 0:30 Uhr in Aschersleben verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Gemeinde will sich nicht einschüchtern lassen