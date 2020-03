Die Reaktivierungspläne gelten im Rathaus von Barby als Sechser im Lotto. Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde, Torsten Reinharz, verspricht sich dadurch einen Vorteil für den Standort: Ein Verkehrsknotenpunkt an Ort und Stelle veranlasse möglicherweise den ein oder anderen, in den Speckgürtel der Landeshauptstadt zu ziehen. Schließlich sei man in einer halben Stunde in Magdeburg.