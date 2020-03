Zurück in Staßfurt hat er in der Oberliga gespielt, ist Landesmeister geworden und stand sogar in der Sachsen-Anhalt-Auswahl im Pokal-Halbfinale in Berlin. "Da war auch Paul Drux dabei, der heute in der Handballnationalmannschaft spielt. Das Spiel vor tausend Zuschauern war ein beeindruckendes Erlebnis. Auch wenn wir verloren haben." Noch heute hat er die App des SC Magdeburg auf seinem Smartphone und geht mit seinen Eltern regelmäßig zu Spielen des SCM und des FCM. Seine Eltern haben ihn sein ganzes Leben unterstützt, waren bei jedem Spiel dabei. "Das ist das Schönste, was man haben kann. Und wenn ich mit meinen Eltern heute in Ruhe und gemütlich in der Heimat spazieren gehe, dann ist das immer ein schöner Kontrast zum wuseligen Berlin."

Start-Up-Gründer

Denn dort ist Krautwald heute erfolgreich, als einer von drei Gründern von deineStudienfinanzierung. Auf der Internet-Plattform können sich Studierende und solche, die es werden wollen, quasi das Geld für ihr Studium zusammenklicken: BAföG-Antrag, KfW-Studienkredit, Bildungsfonds und Stipendien. "Man gibt seine Daten ein und wir prüfen in Echtzeit, ob man einen Anspruch hat. Der Antrag wird dann unmittelbar durch uns gestellt."

Bei deineStudienfinanzierung füllen die Studierenden keine Formulare aus, sondern beantworten Fragen. "Im einfachsten Fall muss ein Studierender bei uns sieben Fragen beantworten; im komplexesten Fall sind es 35, um seinen Anspruch herauszufinden." deineStudienfinanzierung erledigt die Arbeit, die die BAföG-Ämter auch erledigen und liefert quasi Studierende, die maximal geprüft sind. Das sei für alle Beteiligten gut, glaubt Krautwald: Die Studierenden müssten sich nicht durch komplizierte Formulare kämpfen und die Ämter könnten sich auf die Prüfung konzentrieren. Bislang seien alle BAföG-Anträge erfolgreich gewesen. "In weniger als einem Prozent der Fälle haben Studierende nicht alle Nachweise eingereicht und der Antrag wurde deshalb abgelehnt." deineStudienfinanzierung ist eine einfache und durchschaubare Idee. Ganz im Gegensatz zu vielen Start-Up-Ideen, deren Nutzen vielleicht nicht jedem sofort klar ist.

BAföG gibt es seit 40 Jahren und jetzt gibt es mit uns die Möglichkeit, dass es schnell, einfach und digital geht. Bastian Krautwald

2,4 Millionen potenzielle Kunden

"Mit uns gibt es keine Notwendigkeit zum BaföG-Amt zu gehen", sagt Bastian Krautwald. Denn deineStudienfinanzierung ist quasi eine Rund-Um-Betreuung für das Einkommen von Studierenden. Und Krautwalds Zielgruppe ist groß: Etwa drei Millionen Studierende gibt es in Deutschland – 80 Prozent davon brauchen irgendeine Art der Finanzierung, sagt Krautwald. "Das sind 2,4 Millionen Studierende jedes Jahr." Für den Antragsservice verlangt deineStudienfinanzierung 30 Euro, wer die jährlichen Anträge bis zum Ende seines Studiums über deineStudienfinanzierung abwickelt, zahlt 80 Euro.

Ein Geschäftsmodell, das plausibel klingt und dessen Grundidee ein konkretes Problem löst. Denn darauf ist Krautwald besonders stolz: "Ich brauche kein Produkt, das ich selbst gut finde. Ich muss eine Lösung für etwas schaffen, wo ein Problem besteht." Viele Start-Ups würden ein Produkt entwickeln und einer Vision für ein Problem hinterher träumen, für das es gar keine Lösung bräuchte. Nicht die Idee zähle, sondern das Problem, das sie lösen soll. Bastian Krautwald bietet Studierenden einen digitalen Antragsservice an. Bildrechte: Veemotion

Vom Problem zur Idee

Vor dem Start von deineStudienfinanzierung haben Krautwald und seine Kollegen deshalb mit vielen Studierenden in Berlin und Magdeburg gesprochen. "Wir haben 2018 die ersten 40 Anträge per Hand ausgefüllt. Damit haben wir ein Problem gelöst." Die Plattform jetzt sei eben "nur" ein effizienterer, schnellerer und besserer Weg, um das Problem zu lösen.

Und so nutzen mittlerweile zehntausende Studierende deineStudienfinanzierung. Das Ziel des Staßfurters: Bis zum Ende des Jahres Marktführer in Deutschland bei der Finanzierung des Studiums zu sein. Und Krautwald und seine zwei Mit-Gründer haben nicht nur die staatliche BAföG-Förderung im Angebot. Studierende können auch den Studienkredit der staatlichen Förderbank KfW bei deineStudienfinanzierung beantragen. "Das geht sonst nur bei Sparkassen." Und als einzige Internetplattform können Studierende über deineStudienfinanzierung den sogenannten Bildungsfonds der Fondsgesellschaft "Brain Capital" beantragen. Sie ist aus einer studentischen Initiative hervorgegangen und nach eigenen Angaben der größte Anbieter von Bildungsfonds in Europa. Vorteil: Wer nach dem Studium ein geringes Einkommen hat, muss nichts zurückzahlen.

Einkommen für Studierende

Krautwalds Internetseite scheint zu brummen: "Zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen uns Studierende. Bis nachts um 3 und auch ab 5 Uhr morgens." Selbst Eltern würden sich informieren, um herauszufinden, wie teuer das Studium ihrer Kinder wird. Denn deineStudienfinanzierung bezieht auch mit ein, in welcher Stadt jemand studiert. Und in Zukunft sollen Studierende auch anders zu Geld kommen können. Krautwald plant eine App, in der Studierende zum Beispiel für das Testen von Internetseiten bezahlt würden. In Zukunft will deineStudienfinanzierung auch beim Auslandsstudium helfen und passende Krankenversicherungen oder Girokonten organisieren.

Wird den heutigen Studierenden das Leben zu einfach gemacht? Nein, sagt Krautwald und antwortet mit einer Gegenfrage: "Ist es notwendig, dass wir es so ineffizient wie in der Vergangenheit gestalten oder dass Menschen dieselben Fehler machen, die andere vorher schon gemacht haben?" Studierende sollten sich auf ihr Studium konzentrieren und nicht darauf, Anträge zu stellen und Fristen einhalten zu müssen. Gründer Bastian Krautwald (re.) stellte seine Idee in der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" vor. Bildrechte: TVNOW- Bernd-Michael Maurer

Lob in "Der Höhle der Löwen"

Nach anderthalb Jahren schreibt deineStudienfinanzierung zwar noch keine schwarzen Zahlen. Aber die Investoren glauben an die Berliner Firma. Für Aufmerksamkeit sorgte im September 2019 der Auftritt bei der Start-Up-Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen". Dort wurden die drei Gründer von Frank Thelen gelobt: Der Unternehmer sagte, dass die drei Gründer sich gut aufgestellt hätten, jeder hätte seinen klar umrissenen Aufgabenbereich. In der Fernsehsendung sagte Thelen zu, sich mit 500.000 Euro an dem Start-Up zu beteiligen. Daraus wurde dann doch nichts, sagt Bastian Krautwald: "Wir hatten unser Geschäft schon weiterentwickelt. Frank Thelen und sein Team sind ja wirklich auf ganz frische Start-Up-Ideen spezialisiert. Am Ende hat es nicht gepasst."