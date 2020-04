Michael Pietschker plagen Rückenprobleme, als er die Praxis in Groß Rosenburg im Salzlandkreis aufsucht. Der Hausarzt ist nicht da – doch Schwester Anja führt den Ortsbürgermeister an einen Computer im Nebenraum. Sie startet eine Software und erklärt ihm, mit welchen Klicks er weitermachen soll: "Dann öffnet sich das virtuelle Wartezimmer, und wenn ein Anrufsymbol auf dem Bildschirm erscheint, ist der Doktor da." Kurz darauf öffnet sich ein Fenster für den Videochat: Hausarzt Robin John grüßt aus seiner Stammpraxis in Schönebeck und erkundigt sich, was dem Patienten fehlt.

"Vielen ist das Arztgespräch wichtig"

Der Arzt spricht mit seinem Patienten in der Videosprechstunde. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK John bietet die Videosprechstunde seit etwa einem Vierteljahr für die Patienten in Groß Rosenburg an. "Am Anfang war das etwas komisch für alle Beteiligten. Aber es wird zunehmend Alltag. Und die Patienten finden es gut, dass sie mich direkt erreichen können." Schwester Anja, die als Versorgungsassistentin auch bei Patienten zu Hause vorbeifährt, hat die Software als App auf dem Smartphone. "So können die Patienten direkt mal mit dem Doktor reden, für viele ist das Arztgespräch einfach wichtig."

Videosprechstunden werden höher vergütet

Erst wenige Hausärzte hierzulande nutzen dieses digitale Hilfsmittel: Laut BARMER registrierten die Krankenkassen in Sachsen-Anhalt 2017 acht, 2018 zwei und im ersten Halbjahr 2019 gar keine Videosprechstunden in den Abrechnungen. Warum ist das so? "Die Ärzte – und mit Blick auf die Wartezimmer ist das nachvollziehbar – sind meist ausgelastet", erklärt BARMER-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann. Oft hätten sie noch keine konkreten Vorstellungen, wie sie Videosprechstunden anbieten können. Seit Beginn dieses Jahres werden diese Sprechzeiten für Ärzte höher vergütet. Und angesichts der Corona-Pandemie lägen die Vorteile der Telemedizin auf der Hand, so Wiedemann.

13 Regionen unterversorgt

Bereiche in Sachsen-Anhalt mit einer Unterversorgung an Hausärzten (rosa markiert) Bildrechte: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt

In Groß Rosenburg mit seinen etwa 1.600 Einwohnern sind viele Ältere nicht mehr mobil, Busse fahren kaum. Doch zweimal pro Woche ist ein Arzt in der Praxis. Damit hat der Ort im Vergleich zu anderen ländlichen Gemeinden Glück: Mittlerweile gibt es laut Kassenärztlicher Vereinigung in Sachsen-Anhalt 13 Regionen, denen in Sachen Hausarzt eine Unterversorgung droht. Insgesamt 295 Hausarztstellen sind landesweit besetzbar – so viele Praxen suchen also einen Arzt.