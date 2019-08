Gesteuert wird sie durch Alexander Krauß. Er sitzt vor zwei Joysticks, ein paar Knöpfen und in der Mitte steht ein Monitor – so behält der 18-Jährige die Kontrolle über das Flugobjekt. Der junge Mann und die Drohne sind Teil des Katastrophenschutzes im Salzlandkreis.

Der mobile Landeplatz der Drohne. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Wenn es brennt oder gefährlich wird, dann kann die Feuerwehr den ABS Salzlandkreis kontaktieren und die Drohne anfordern. "Wir haben einen Pieper dabei – so wie jeder Feuerwehrmann – über den wir dann alarmiert werden", so Krauß.



Erst kürzlich brannte es in einer Autowerkstatt in Aschersleben, wo die Feuerwehr auf Krauß' Hilfe zurückgegriffen hat – zum Glück. Denn sie hatte vor Ort den Brand in einem Öllager nicht gesehen. "Auf der Wärmebildkamera der Drohne hat man aber gesehen, dass die Wand noch sehr viel Hitze hatte. Und demzufolge ist die Feuerwehr dann da noch einmal reingegangen und hat nachgelöscht."