Hochschule in Aschersleben Polizeistudenten wegen Drogen entlassen

Die Polizei-Fachhochschule in Aschersleben Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Sachsen-Anhalt sind vier angehende Polizisten wegen Drogendelikten entlassen worden. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, bei den Männern seien illegale Drogen gefunden worden. Details nannte er nicht. Ein Sprecher der ermittlungsführenden Polizeidirektion Nord sagte, es werde gegen mehrere Studenten der Polizei-Fachhochschule in Aschersleben ermittelt. Es habe Durchsuchungen gegeben. Weitere Angaben würden zu den laufenden Ermittlungen nicht gemacht.

Die Fachhochschule der Polizei teilte am Donnerstagabend mit, dass die Drogen nicht auf dem Gelände der Hochschule gefunden worden seien. Außerdem seien es nicht die ersten Entlassungen an der Hochschule. So wurden seit 2010 acht angehende Polizisten entlassen – fünf von ihnen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln, drei wegen Alkohol am Steuer.

Zu den möglichen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz äußerten sich am Donnerstag mehrere Landespolitiker. Sie forderten Konsequenzen.

"Keine Kiffer in Uniform"

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Hagen Kohl, sprach sich dafür aus, das Einstellungsverfahren für angehende Polizisten unter die Lupe zu nehmen. Möglicherweise habe sich die Landesregierung mit dem Versprechen, 700 neue Anwärter einzustellen, auch ein Stück weit selbst unter Druck gesetzt. Es stelle sich die Frage, inwiefern man einem gewissen Erwartungsdruck nachgegeben habe und doch nicht so sorgfältig gewesen sei.

Kohl kündigte an, den Vorfall zum Thema im Innenausschuss zu machen. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir möchten natürlich keine Kiffer in Uniform haben. Ein Polizeibeamter muss jederzeit im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte sein." Als erste Konsequenz schlug Kohl vor, angehende Polizisten häufiger zu kontrollieren: "Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, sollte man auch mal durchgängig Drogentests machen – unangekündigt und in unregelmäßigen Abständen."

"Schwarze Schafe" können immer dabei sein

Rüdiger Erben sieht ken strukturelles Problem im Auswahlverfahren. Bildrechte: IMAGO SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben fordert ebenfalls Konsequenzen, sieht aber im Gegensatz zu seinem AfD-Kollegen kein strukturelles Problem bei der Auswahl. Bei 700 statt wie bisher 150 Neueinstellungen sei das Risiko "schwarzer Schafe" rein statistisch größer. Er wolle aber keinen Zusammenhang ziehen. Erben betonte, er gebe niemandem eine Schuld. Allen müsse aber klar sein, dass solche Art Vergehen unmittelbar zur Entfernung aus dem Anwärterdienst führten. Nach Ansicht des SPD-Politikers muss das Auswahlverfahren nicht verändert werden. Man könne sich die Bewerber zwar genauer ansehen, ein Restrisiko bleibe aber.

Keine Polizei-Roboter gewollt

Sebastian Striegel forderte eine Aufklärung im Innenauschuss. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Der innenpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Sebastian Striegel, warnte vor voreiligen Schlüssen. Die Informationslage sei dürftig. So sei unklar, ob es bei den Fällen in Aschersleben um Besitz, Gebrauch oder Handel mit Betäubungsmitteln gehe. Das sei für eine Beurteilung entscheidend. Striegel kritisierte in dem Zusammenhang die bisherige Informationspolitik. Es sei wichtig, dass das Innenministerium zügig Parlament und Öffentlichkeit informiere. Das sei bisher nicht passiert. Die Grünen würden das im Innenausschuss einfordern.

Laut Striegel sollen Polizeibeamte Vorbilder sein. Nach seiner Überzeugung sei es aber nicht sinnvoll, jemanden, der ein oder zweimal in seinem Leben eine Droge ausprobiert habe, sofort aus dem Dienst zu entfernen: "Wir wollen Menschen im Dienst haben, keine Polizei-Roboter."

Auch die Innenexpertin der Linken, Henriette Quade, sagte, sie hätte sich bereits im Vorfeld mehr Information gewünscht.

Mehr zum Thema