Studierende der Uni Halle wollten es genauer wissen und haben sich an einem Projekt beteiligt, das Wissenschaft für Nichtwissenschaftler erlebbar machen soll. In vergangenen Semestern haben sie sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und selbst gemessen. Ihre Nachfolger haben das jetzt in der Silvesternacht in etwas abgespeckter Form fortgesetzt.

Immer wieder wird das Messgerät an den Laptop ansteckt, um die Werte zu erfassen. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

"Am Mittag habe ich 2 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen", erzählt sie. "Das fand ich schon viel. Im Zimmer hatte ich 7." Milena erklärt, dass der durchschnittliche Jahresmittelwert in Deutschland zwischen 15 und 20 Mikrogramm liegt und an nicht mehr als an 35 Tagen über 50 liegen sollte, denn die Partikel atmen wir ein. Sie sammeln sich in unserer Lunge.



Immer wieder stöpselt Milena Giskes das Gerät in der Silvesternacht an ihren Laptop, der die Daten sofort in die Stuttgarter Datenbank einpflegt. "Kommilitonen von mir messen in Halle, in Leipzig, in Thüringen und einer in Dänemark, auf Bornholm", verrät Milena.