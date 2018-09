Lärmmessungen und Drohnen Flughafen Cochstedt als dauerhaftes DLR-Testgelände

Chronik des Flughafens Cochstedt 2005 wurde FMC Flughafen Magdeburg Cochstedt neuer Betreiber. Danach wurde vergeblich versucht, an einen Investor zu verkaufen. Letztlich erwarb das dänische Unternehmen Airport Development A/S den Flughafen und erhielt für den 21.06.2010 die Betriebserlaubnis. 2011 folgte dann die Wiedereröffnung. Die Fluglinie Ryanair sorgte für regelmäßigen Betrieb. Allerdings hielt das Ganze nicht lange und Ryanair zog sich 2014 aus Cochstedt zurück.



Seither fanden auf dem Flughafen nur noch selten Starts und Landungen statt. Auch danach fanden sich keine Investoren. Der dänische Betreiber konnte die Kosten in Millionenhöhe nicht mehr selbst tragen und meldete Insolvenz an. Immer wieder gab es Versuche, dem Flughafen neues Leben einzuhauchen.



Beispielsweise wurde dort die 5. Nacktrodel-WM veranstaltet, an der die Dschungelkönigin Melanie Müller teilnahm. Auch gab es weiterhin Angebote einen Flughafenrundgang zu unternehmen und unter anderem eine Antonov zu besichtigen. Dennoch gelang es den Betreibern bislang nie, schwarze Zahlen zu schreiben. Außerdem gab es seit 2008 Überlegungen durch die am Flughafen Magdeburg/Cochstedt ansässige Firma für Kunstflieger Xtreme Air, einen am Tourismus orientierten Weltraumflug anzubieten.



Ab 2014 nutzen Wissenschaftler des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) den Flughafen für Lärmessungen, Insektenmessungen und für Tests mit unbemannten Fluggeräten.