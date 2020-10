Drohnen-Testzentrum Happy End für Sorgen-Flughafen Cochstedt

Drohnen und Flugzeuge

Der erste Forschungsschwerpunkt liegen dem DLR zufolge nun aber darin, Drohnen oder auch unbemannte Lufttaxis in den normalen, bemannten Flugverkehr zu integrieren. Zahlreiche Zwischenfälle in den letzten Jahren zeigen, wie brisant dieses Thema ist. So haben Verkehrspiloten allein im vergangenen Jahr 125 Behinderungen durch Drohnen im deutschen Luftraum gemeldet. Die kleinen Flugobjekte können vom Bordradar nicht erfasst werden und sind in der Regel zu klein, um von einem Piloten früh genug gesehen zu werden.

Flugzeuge und Drohnen kommen sich immer wieder gefährlich nah. Vor zwei Jahren legten Drohnen den Londoner Flughafen Gatwick sogar tagelang lahm. Bildrechte: dpa Eine Kollision mit einer Drohne könnte ein Flugzeug dabei schwer beschädigen. Das haben Wissenschaftler der University of Dayton vor zwei Jahren in einem Crashtest nachgewiesen. Die Forscher feuerten eine 1 Kilogramm schwere Amateurdrohne mit rund 380 Stundenkilometern auf die Tragfläche eines Leichtflugzeugs. Dabei drang die Drohne so tief in die Struktur der Tragfläche ein, dass sie eine Querstrebe beschädigte. Wäre es in der Luft zu dieser Kollision gekommen, hätte das fatale Folgen für die Sicherheit des Flugzeugs gehabt.