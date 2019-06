Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat den Flughafen Cochstedt im Salzlandkreis gekauft. Der bisherige dänische Eigentümer erhält vom DLR knapp 16 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, der Vertrag sei in der vergangenen Woche unterzeichnet und notariell beurkundet worden.

Auf dem Gelände in Cochstedt soll ein Nationales Erprobungszentrum für zivile unbemannte Luftfahrtsysteme entstehen. Die Forscher wollen dort autonome Drohnen und Hubschrauber testen.

So einen unbemannten Hubschrauber hat das DLR bereits getestet. Es wurde untersucht, wie Katastrophengebiete mit Hilfsgütern versorgt werden können. Bildrechte: DLR (CC-BY 3.0)

Das Geld für den Kauf wird das Land an das Zentrum für Luft- und Raumfahrt zurücküberweisen – verteilt über mehrere Jahre als institutionelle Förderung. Das DLR werde außerdem zehn Millionen Euro aus Eigenmitteln investieren. Erste Umbauarbeiten sollen demnach bereits in diesem Jahr beginnen. Bis zu 40 neue Arbeitsplätze könnten entstehen.



Wirtschaftsminister Willingmann erwartet, dass Cochstedt damit zum Zentrum einer "echten Zukunftstechnologie" wird: "Das Nationale Erprobungszentrum bietet hervorragende Möglichkeiten, weitere innovative Unternehmen anzusiedeln, die Forschungskompetenzen auf diesem Gebiet zu stärken und mit der Wissenschaft im Lande zu vernetzen sowie den Flughafen langfristig sinnvoll zu nutzen." Zudem sei das DLR ein interessanter Projektpartner für die wachsende Logistikbranche im Land, so Willingmann.