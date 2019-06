Die Landesregierung machte am Dienstag den Weg für den Ankauf des Flughafens durch das DLR frei. Wie Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) bestätigte, ist in der kommenden Woche ein Notartermin geplant. Dann soll das Areal für knapp 16 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Anschließend will das Land der DLR den Kaufpreis in Raten erstatten.