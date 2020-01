Das zeigt auch die Statistik der Deutschen Flugsicherung (DFS). Die DFS zählt alle Flüge in Deutschland, die nach sogenannten Instrumentenflugregeln durchgeführt werden – größtenteils sind das Flüge von Fluggesellschaften und Geschäftsflugzeugen. Und da konnte Magdeburg-Cochstedt 2016 nochmal punkten. Immerhin 518 IFR-Flugbewegungen pro Jahr konnten die Lotsen in dem Jahr zählen. Danach wurde der Flugbetrieb überwiegend eingestellt. 2017 waren es gerade einmal fünf Flugzeuge, die da auf dem Airport starteten oder landeten.

Zuletzt flog 2013 der irische Billigflieger Ryanair regelmäßig von Cochstedt aus. (Symbolbild) Bildrechte: Imago-Stock

Doch auch nach Betriebseinstellung erscheint Cochstedt immer wieder in der jährlichen Statistik der DFS. Zuletzt im Jahresbericht für 2019, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Und: Während deutschlandweit an den kleineren Regionalflughäfen die Zahl der Starts und Landungen deutlich zurückgegangen ist, taucht Magdeburg-Cochstedt mit einem schier unglaublichen Verkehrswachstum in der Statistik auf: Der Flugverkehr in Cochstedt soll sich 2019 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht haben.