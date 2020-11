In Groß Börnecke arbeiten sie an der Zukunft der Sozialarbeit. Eine Firma aus dem Ort ist derzeit Teil eines in Deutschland einmaligen Projekts. Im Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke soll getestet werden, wie Künstliche Intelligenz das Leben von Heimkindern und ihren Betreuungskräften verbessern kann. Angefangen hat all das mit Sven Schulze und dem "Pädagogischen Tagebuch". Ein Betreuer im Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke macht Hausaufgaben mit einem Kind. Auf seinem Laptop kann er derweil Beobachtungen über das Kind in ein Programm namens "Pädagogisches Tagebuch" schreiben Bildrechte: Simon Köppl/MDR

Schulze, 49, Betriebswirt und Erzieher, leitet das Kinder- und Jugendhilfezentrum. Er hat es von seiner Mutter übernommen, die die ehemals kommunale Einrichtung 1996 privatisiert hat. Ein Kinderheim, wie das Zentrum umgangssprachlich heißt, muss viel protokollieren, Berichte für die Jugendämter schreiben. Vor elf Jahren hatte Schulze die Idee, diese Arbeit zu digitalisieren und zu vereinfachen: mit dem "Pädagogischen Tagebuch".

Das ist eine Software, in die Schulzes Angestellte zu jeder Zeit Beobachtungen über die Kinder notieren oder Noten vergeben können. Letztere gibt es für unterschiedliche Lebensbereiche wie Familie, Gesundheit, Persönlichkeit und das Verhalten in sogenannten Milieus, also in Bezugsgruppen wie Wohngruppe oder Schule. Sven Schulze leitet das Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke, das jetzt Teil eines bundesweit einzigartigen Forschungsprojekts ist Bildrechte: Simon Köppl/MDR

Gespeichert werden die Daten online. Das wollte Schulze von Anfang an, damit das Programm ortsunabhängig und zu jeder Zeit funktioniert. Geschrieben hat es Jens Münster von der Magdeburger Skyrix Software AG. Anfangs habe man die Daten noch nur per Computer eintragen können, mittlerweile geht es von praktisch jedem Endgerät, auch Smartphones.

Neben den Einschätzungen der Fachkräfte enthält das Programm einen Wochenplan für jedes Kind und eine Erfassung der Medikamentengabe. Einige der Kinder in den Gruppen erhalten das Psychopharmakon Ritalin. Das wird bei ADHS eingesetzt.