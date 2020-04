1.281 Menschen haben sich in Sachsen-Anhalt (Stand Donnerstagnachmittag) mit dem Corona-Virus infiziert. 32 Menschen befinden sich laut des Intensivregisters in intensivmedizinischer Behandlung. 21 davon mussten beatmet werden. Bei einem Großteil der Krankenhäuser gibt es freie Kapazitäen. Auch im Salzlandkreis. Dort werden Corona-Patienten zentral am AMEOS-Klinikum Bernburg behandelt. Ärzte und Pfleger haben aufwendige Vorkehrungen getroffen. Bis jetzt gab es einen einzigen Intensivpatienten.