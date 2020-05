Sie wussten, dass sie entweder am 18. oder am 22. Mai ihr Restaurant "Karl's Platz" in Bernburg wieder öffnen dürfen. Was auch klar war: Das geht nur mit einigen Sicherheitsvorkehrungen. Deshalb war die To do-Liste lang – und sie ist es noch immer. Violetta Stoyanov, die Teil des Restaurant-Teams ist, beginnt mit der Aufzählung: "Wir müssen die Tische mit Abstand platzieren. Auf der großen Terrasse gibt es dann 80 statt 120 Plätze. Die durchsichtige Schutzwand für den Tresen kommt die Tage noch. Wir klären gerade, ob wir die Speisekarten laminieren, um sie besser reinigen zu können."