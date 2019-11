In der "German Style Academy" will Model Victoria Vavilova Frauen helfen. Die richtige Typberatung sei dabei das A und O. Bildrechte: Ville Paul Paasimaa

Mailand, New York, Paris – die Laufstege der Welt sind ihr Zuhause. Als professionelles Model hat Victoria Vavilova viele Länder und Designer kennengelernt. Ihr neues Zuhause hat die gebürtige Russin in Staßfurt in Sachsen-Anhalt gefunden. Hier hat sie einiges vor. Neben einer Tanzschule, die sie seit zweieinhalb Jahren führt, will sie eine Schule für Mode und Stil eröffnen – die "German Style Academy" – und das ausgerechnet in Sachsen-Anhalt.

Ich will Frauen helfen, ihr Potenzial herauszuholen. Victoria Vavilova, Model und Gründerin

Victoria Vavilova hat einen Traum: "Ich will Frauen helfen, ihr Potenzial herauszuholen." Jede Frau komme in ihrem Leben an einen Punkt, an dem sie so mit Aufgaben zugeschüttet ist – "ob mit Pampers wechseln während der Elternzeit oder Papierkram im Büro" – dass Frauen sich selbst vergäßen. "Ich will ihnen aus dem grauen Alltag herausfinden helfen, sie sollen ihre Schönheit wiederentdecken", so das Model.

Von Tänzerin zum Model und zur Model-Mama

1,80 Meter groß, schlank und Beine bis zum Himmel – Vavilova verkörpert das Idealbild eines Models. Bildrechte: Mario Sierra Das Unterrichten hat das Model bereits gelernt. In Staßfurt im Salzlandkreis hat sie eine Tanzschule aufgebaut, die "Contemporary dance School of V. Vavilova". Hier bringt sie Kindern und Jugendlichen das Tanzen bei. Die Tanzausbildung habe ihr bei dem Beruf als Model sehr geholfen, sagt sie. "Wenn der Körper flexibel und fit ist, ist es die perfekte Voraussetzung für eine gute Haltung und einen guten Gang", so Vavilova.



Dass sie selbst fit ist, das sieht man ihr sofort an. Dass sie Model ist ebenfalls: Vavilova ist schlank und großgewachsen. Eines ahnt man allerdings weniger, wenn man ihr begegnet: Mit 31 Jahren ist sie Mutter von drei Kindern und als Model immer noch auf den Laufstegen aktiv. Die Kurse in ihrer Tanzschule sowie für "German Style Academy" habe sie bis zur letzten Woche vor der Geburt geleitet. "Ich denke, das erhöht meine Glaubwürdigkeit, wenn ich Frauen unterrichte, dass Familie mit Job und stilbewusstem Auftreten vereinbar sind", so Vavilova.

Von der Schönheitsindustrie lernen