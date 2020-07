Salzbergwerk bei Bernburg Gestank in Aderstedt: Schachtbetreiber verspricht Besserung

Seit zwei Jahren stinkt es in dem Bernburger Ortsteil Aderstedt. Der Gestank kommt aus dem Wetterschacht des Salzbergwerks am Ortsausgang. Nach einem Vor-Ort-Termin am Montagnachmittag will das Unternehmen K+S als Betreiber des Salzbergwerks nun reagieren.