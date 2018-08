Die Elbe hat bei Barby einen neuen Tiefststand erreicht. Am Mittwochmittag wurde am Messpunkt ein Wasserstand von 26 Zentimetern gemessen. Der bisherige Tiefststand war im August 2015 mit 29 Zentimetern gemeldet worden. Seit Wochen zeigen sich mit der Trockenheit niedrige Pegelstände am Elbstrom, während die Bäche im Land zu Rinnsalen geschrumpft sind.

Neben dem Pegel in Barby zeigen auch andere Messpunkte entlang der Elbe sehr niedrige Wasserstände an, darunter in Magdeburg an der Strombrücke mit 51 Zentimeter und in Aken mit 33 Zentimeter. Daran haben auch die wenigen Regenschauer der vergangenen Tage wenig geändert. Ausreißer sind noch die Messpunkte in Tangermünde mit 112 Zentimeter oder in Niegripp mit 177 Zentimeter. Viel ist das trotzdem nicht.