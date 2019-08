In der Nähe von Schönebeck im Salzlandkreis sind am frühen Sonntagmorgen auf einem Feld hunderte Strohballen in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, lassen die Einsatzkräfte den etwa 50 Meter langen und fünf Meter hohen Strohdiemen kontrolliert abbrennen. Ein Löschen der Flammen sei nicht möglich. Derzeit ist die Feuerwehr damit beschäftigt, ein Übergreifen des Feuers auf Felder und Bäume zu verhindern.