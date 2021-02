Seit 22 Jahren betreibt Felix Neumann einen Bioladen in Salzwedel. Schon früh war ihm klar, dass er die Wertschöpfung vor Ort unterstützen möchte und hat sich auf regionale Produkte in seinem Sortiment fokussiert. Es gebe viele Faktoren, wie beispielsweise kurze Wege und CO2-Einsparungen, die dafür sprächen, regional zu arbeiten und die Kreisläufe vor Ort zu unterstützen, sagt Neumann.

Die Kisten werden bis zur Haustür geliefert. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Der Inhalt der Biokisten ist dabei so variabel wie auch die Kundschaft selbst. Neumann bietet ein Vollsortiment an. Es gibt also nicht nur Lebensmittel zu bestellen, sondern auch Waren für den täglichen Bedarf. Auch können Jobkisten für die Firma bestellt werden. Bestellt und bestückt werden kann die Kiste online oder auch per Telefon und bei der Auslieferung muss man noch nicht mal zu Hause sein. So wird als Alternative ein Abstellort vereinbart.



Die Auslieferung der Kisten stimmen Neumann und sein Team so ab, dass möglichst wenig Kilometer pro Kunde gefahren werden. Die Fahrten werden zudem auch mit Produktabholungen kombiniert.