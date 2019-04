Nach einem Unfall auf der Autobahn 14 staut es sich in Richtung Dresden kilometerweit. Ein Kleintransporter sei am Mittwochabend an einem Stauende zwischen Schönebeck und Calbe unter einen Sattelzug gefahren. Das sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT. Der Fahrer sei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Fahrzeug hatte Zirkusplakate geladen und einen Pferdeanhänger dabei. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, ist im Anhänger kein Tier gewesen.