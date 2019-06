Ein erstes Gesetzespaket zum Kohleausstieg wird momentan auf Bundesebene abgestimmt. Dabei geht es um Ersatzjobs und Zukunftsperspektiven. Folgt die Bundesregierung von CDU und SPD den Vorschlägen einer Expertenkommission, dann baut Deutschland ab 2038 keine klimaschädliche Braunkohle mehr ab und die betroffenen Regionen werden mit Maßnahmen in Höhe von 40 Milliarden Euro gestützt.



In Sachsen-Anhalt soll das Geld in die Regionen Halle, Burgenlandkreis, Saalekreis, Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld fließen.