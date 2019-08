Nach dem Brand ist von der Lagerhalle nicht mehr viel übrig. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Die zwei Brände von Sonntag in Staßfurt sind womöglich von einem Täter gelegt worden. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass ein Tatzusammenhang bestehen könnte. Zunächst war die Feuerwehr am Nachmittag zu einem Grasnarbenbrand auf einem brachliegenden Gelände in der Industriestraße ausgerückt. Am späten Sonntagabend stand dann auf demselben Gelände eine leer stehende Lagerhalle in Flammen.

Die Löscharbeiten an der Lagerhalle dauerten bis zum Montagvormittag an. Immer wieder flammten Glutnester auf. In der Halle war Sperrmüll gelagert. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus Staßfurt und Umgebung waren im Einsatz.

Brände häufen sich